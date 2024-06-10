Real Madridli Vinicius Junior'a ırkçı tezahürat yapan 3 taraftara hapis cezası!

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, mahkeme kararının ardından, "Bu karar, İspanya'da ırkçılıkla mücadele için harika bir haber. Vinicius'un uğradığı zararı onarıyor ve stadyuma hakaret etmek için gidenlere, tespit ve rapor edilecekleri, cezai işlem uygulanacağı yönünde açık bir mesaj gönderiyor." değerlendirmesinde bulundu.