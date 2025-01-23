Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        37
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Real Madrid, yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu! - Futbol Haberleri

        Real Madrid, yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu!

        Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar euro gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid tarihe geçti: Rekor gelir!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar euro gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

        Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

        Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon euro'ya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon euro kazanç elde etti.

        Bir önceki sezonu 831 milyon euro'yla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar euro barajını aştı.

        REKLAM

        Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon euro'yla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon euro'yla üçüncü sıraya yerleşti.

        Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:

        Kulüp Gelir (avro)
        1- Real Madrid 1,05 milyar
        2- Manchester City 838 milyon
        3- Paris Saint-Germain 806 milyon
        4- Manchester United 771 milyon
        5- Bayern Münih 765 milyon
        6- Barcelona 760 milyon
        7- Arsenal 717 milyon
        8- Liverpool 715 milyon
        9- Tottenham 615 milyon
        10- Chelsea 546 milyon
        11- Borussia Dortmund 514 milyon
        12- Atletico Madrid 410 milyon
        13- Milan 398 milyon
        14- Inter 391 milyon
        15- Newcastle United 372 milyon
        16- Juventus 356 milyon
        17- West Ham United 322 milyon
        18- Aston Villa 310 milyon
        19- Olimpik Marsilya 287 milyon
        20- Olimpik Lyon 264 milyon
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Habertürk Anasayfa