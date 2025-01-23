Real Madrid, yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu! - Futbol Haberleri

Real Madrid, yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu! - Futbol Haberleri

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar euro gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

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Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon euro'ya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon euro kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon euro'yla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar euro barajını aştı. REKLAM Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon euro'yla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon euro'yla üçüncü sıraya yerleşti. Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle: Kulüp Gelir (avro) 1- Real Madrid 1,05 milyar 2- Manchester City 838 milyon 3- Paris Saint-Germain 806 milyon 4- Manchester United 771 milyon 5- Bayern Münih 765 milyon 6- Barcelona 760 milyon 7- Arsenal 717 milyon 8- Liverpool 715 milyon 9- Tottenham 615 milyon 10- Chelsea 546 milyon 11- Borussia Dortmund 514 milyon 12- Atletico Madrid 410 milyon 13- Milan 398 milyon 14- Inter 391 milyon 15- Newcastle United 372 milyon 16- Juventus 356 milyon 17- West Ham United 322 milyon 18- Aston Villa 310 milyon 19- Olimpik Marsilya 287 milyon 20- Olimpik Lyon 264 milyon