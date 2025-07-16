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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, Vazquez'e veda etti! - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Vazquez'e veda etti!

        La Liga devi Real Madrid, 10 yıldır formasını giyen 34 yaşındaki oyuncu Lucas Vazquez'e veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:55
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        Real Madrid, Vazquez'e veda etti!
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        İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 10 yıldır formasını giyen 34 yaşındaki İspanyol sağ bek Lucas Vazquez'e veda ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, yarın başkanımız Florentino Perez'in de katılımıyla, oyuncumuz Lucas Vazquez için kurumsal bir anma ve veda töreni düzenleneceğini duyurdu. Real Madrid, kulübümüzün en büyük efsanelerinden Lucas Vazquez'e şükran ve sevgilerini sunmak istiyor." denildi.

        Vazquez, 2007 yılında 16 yaşındayken Real Madrid'e katılırken altyapının her kademesinde oynadı.

        İspanyol futbolcu, Espanyol'da kiralık olarak geçirdiği bir sezonun ardından, Eylül 2015'te Real Madrid A takımıyla ilk maçına çıktı.

        Sağ bek oyuncusu, Real Madrid'deki 10 sezonda 402 maçta forma giydi.

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