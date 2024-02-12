Real Madrid takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı!

LEIPZIG'E DİREKT İNİŞ YAPILMADI

Leipzig havaalanındaki grev nedeniyle, Real Madrid kafilesi maç öncesinde planlamasını yerine getirmesini engelleyecek bir kapanmadan kaçınmak için seyahatini yeniden planlamak zorunda kaldı. Real Madrid uçağı Leipzig'e direkt uçuş yerine Erfurt'a indi. Oradan, Ancelotti'nin ekibi neredeyse 160 kilometreden fazla süren bir otobüs yolculuğu yaptı.