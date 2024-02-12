Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        66
        Fenerbahçe
        FB
        64
        Trabzonspor
        TS
        40
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Real Madrid takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı!

        Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giden Real Madrid'de takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 12.02.2024 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olacak Real Madrid'de kafileyi taşıyan otobüs, Almanya'da maddi hasarlı bir kazaya karıştı.

        • 2

          LEIPZIG'E DİREKT İNİŞ YAPILMADI

          Leipzig havaalanındaki grev nedeniyle, Real Madrid kafilesi maç öncesinde planlamasını yerine getirmesini engelleyecek bir kapanmadan kaçınmak için seyahatini yeniden planlamak zorunda kaldı. Real Madrid uçağı Leipzig'e direkt uçuş yerine Erfurt'a indi. Oradan, Ancelotti'nin ekibi neredeyse 160 kilometreden fazla süren bir otobüs yolculuğu yaptı.

        • 3

          MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

          Real Madrid takım otobüsünün bir otomobille karıştığı kaza sonrası yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

        • 4

          OYUNCULAR HİSSETMEDİ

          Öte yandan haberde Real Madridli oyuncuların kazayı hissetmediğine yer verilirken, yolculuğun sorunsuz şekilde devam ettiğine ifade edildi.

        • 5

          Otele sorunsuz bir şekilde ulaşan Real Madrid otobüsünde çarpışmadan kaynaklanan çizikler yer aldı.

        • 6

          Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 13 Şubat salı günü TSİ 23.00'te RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak.

        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Habertürk Anasayfa