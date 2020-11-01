Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinde 200 milyon Euro'luk kayıp öngören Real Madrid, yaz aylarında olduğu gibi devre arası transfer döneminde de transfer yapmayı düşünmüyor. Marca'nın haberine göre ekonomik açıdan daralmaya gitmeyi planlayan dünya devi, yazın aldığı kararı kışın da uygulayacak.

La Liga'nın son şampiyonu olan Real Madrid, 1980'den bu yana ilk kez bir transfer dönemini kadrosuna yeni oyuncu katmadan kapatmıştı. Eflatun-beyazlılar yalnızca geçen sezon kiralık gönderdiği futbolcuları Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin'i, A takım kadrosuna dahil etmişti.

Real Madrid'de oyuncular ve teknik heyet geçen sezon maaş ve bonus maddelerinin bir bölümünden feragat ederek kulübe 65 milyon Euro civarında bir meblağı kazandırmıştı.