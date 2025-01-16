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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Real Madrid, Dennis Smith Jr.'ı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Real Madrid, Dennis Smith Jr.'ı transfer etti

        THY EuroLeague'in iddialı takımlarından Real Madrid, kadrosuna NBA'den takviye yaptı. İspanyol devi, 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Dennis Smith Jr. ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:20
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        R.Madrid, NBA yıldızını transfer etti!
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        İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Dennis Smith Jr'ı renklerine bağladı.

        Real Madrid Kulübü, 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Dennis Smith Jr, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks tarafından 1. tur 9. sıradan draft edildi. Skorer oyuncu, NBA'de Mavericks'in yanı sıra New York Knicks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets ve son olarak Brooklyn Nets forması giydi.

        İlk kez Avrupa'da görev yapacak 1,91 metre boyundaki Dennis Smith Jr, NBA'de çıktığı 326 maçta 9,7 sayı, 3 ribaunt, 4,2 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.

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