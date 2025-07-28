Real Madrid'de Vinicius Junior krizi!

İspanyol devi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Vinicius Junior'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Brezilyalı süperstarın maaş isteği görüşmeleri tıkadı. Yıllık 15 milyon Euro kazanan Vinicius, Mbappe ile aynı maaşı almak istediğini yönetime iletti (23 milyon Euro).

YÖNETİM RAHATSIZ OLDU

Son zamanlarda başarıdan uzak kalan Real Madrid'in ise bu talep karşısında rahatsız olduğu ve büyük bir şaşkınlıkla görüşmeleri durdurduğu aktarıldı.

Ayrıca Florentino Perez'in, 1 milyar Euro serbest kalma bedeli olan sol kanat oyuncusuna tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışına onay vereceği kaydedildi.

24/25 SEZONU KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 58 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 22 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.