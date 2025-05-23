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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı!

        İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:34
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        Real Madrid'de Ancelotti dönemi resmen bitti!
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        İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

        BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İLE ANLAŞMA SAĞLAMIŞTI

        Brezilya Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile anlaşma sağlamıştı.

        Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Brezilya'yı 2026 Dünya Kupası'na kadar yönetecek olan Ancelotti'nin, gelecek ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Elemeleri maçlarında milli takımın başında olacağı belirtildi.

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        Konuyla ilgili açıklamada bulunan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Ancelotti'yi Brezilya'nın başına getirmek, yalnızca stratejik bir hamle değil. Bu adımla, podyumun en üst basamağını geri almaya kararlı olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. O, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri ve artık gezegenin en iyi milli takımına liderlik edecek. Onunla birlikte Brezilya futbolu için yeni ve görkemli bir dönemi başlatacağız." şeklinde konuştu.

        REAL MADRID'DE NE YAPTI?

        65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Real Madrid ile üç kez Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve iki kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

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