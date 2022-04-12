Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Real Madrid Chelsea maçı saat 22:00'de başlayacak...

REAL MADRID CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçına sahne olacak Real Madrid Chelsea maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius.

Chelsea: Mendy, Chalobah, T. Silva, Rudiguer, Azpilicueta, Kante, Kovacic, R.James, Mount, Pulisic, Havertz.