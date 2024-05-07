Ancelotti'den Arda Güler'e özel talimat!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih'le karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi milli futbolcu Arda Güler'le özel olarak görüştü.
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Geçtiğimiz hafta sonu İspanya La Liga'da 36. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de gözler Bayern Münih'le oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına çevrildi.
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Almanya'daki ilk maç 2-2 beraberlikle sona ererken, iki takım 8 Mayıs Çarşmba (yarın) TSİ 22.00'de finale yükselmek için mücadele edecek.
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Maçta yaşanacak her türlü senaryoya hazılıklı olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, dev maç öncesi milli futbolcu Arda Güler'le de bir görüşme gerçekleştirdi.
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İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; İtalyan teknik adam, son zamanlarda forma giymeye başlayan milli futbolcuya Bayern Münih maçında da şans verebileceğini söyledi.
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Haberde Ancelotti'nin Arda Güler'e "hazır ol" talimatı verdiği ve "İkinci yarıda veya uzatmalarda sana ihtiyacım olabilir" dediği ileri sürüldü. Arda'nın maçın gidişatına göre Bayern Münih maçında süre alması bekleniyor.
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Hocasının bu sözlerine olumlu yaklaşan 19 yaşındaki futbolcunun karşılaşmada görev almak için sabırsızlandığı ifade edildi.
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Bu arada haber detayında Arda Güler'in son dönemdeki performansından övgüyle bahsedilerek "Türk futbolcu maç dinamiğine girmiş durumda. Sahaya her adım attığında muazzam kalitesinin ipuçlarını bırakıyor." ifadesi kullanıldı.