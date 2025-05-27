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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Real Betis'te hedef Avrupa'da ilk kupa! - Futbol Haberleri

        Real Betis'te hedef Avrupa'da ilk kupa!

        UEFA Konferans Ligi'nde İngiltere'nin Chelsea ekibiyle finalde karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Betis, tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:21
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        Betis'te hedef Avrupa'da ilk kupa!
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        Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda yarın oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak finalde boy göstermeye hak kazanan Real Betis, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası için mücadele edecek.

        Bu turnuvada ilk kez geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elendikten sonra son 16 play-off turunda oynayan İspanyol ekibi, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına elenerek kupanın dışında kalmıştı.

        İspanya 1. Futbol Ligi'ni (LaLiga) geçen sezon 7. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterme hakkı kazanan Real Betis, play-off turunda Ukrayna'nın Kryvbas ekibiyle eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan yeşil-beyazlılar, sahasında da 3-0 galip gelerek lig aşamasına yükseldi.

        EN AZ GOL YİYEN EKİPLERDEN

        Lig aşamasında Legia Varşova, Kopenhag, Celje, Mlada Boleslav, Petrocub ve HJK Helsinki'yle karşılaşan Real Betis, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle hanesine 10 puan yazdırdı.

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        Celje'yi 2-1, Petrocub'ı 1-0 ve HJK Helsinki'yi de 1-0'lık skorlarla yenen İspanyol ekibi, Kopenhag'la 1-1 berabere kaldı.

        Yeşil-beyazlı takım, Legia Varşova'ya 1-0, Mlada Boleslav'a da 2-1 mağlup olurken lig aşamasını 15. sırada tamamlayarak son 16 play-off turunda boy göstermeye hak kazandı.

        6 maçta 6 gol atan Real Betis, kalesinde ise 5 gol görürken +1 averajla üst tura çıkmayı başardı. Real Betis, kalesinde gördüğü 5 golle, ligin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.

        UZATMA DEVRELERİ SONUNDA FİNALE YÜKSELDİ

        Lig aşamasının ardından son 16 play-off turunda Belçika'nın Gent ekibiyle eşleşen Real Betis, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına karşın turu geçerek Portekiz'in Vitoria Guimaraes ekibinin rakibi oldu. Taraftarı önünde rakibiyle 2-2 berabere kalan İspanyol ekibi, deplasmandaki maçtan ise 4-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek final biletini aldı.

        Bu turda Polonya'nın Jagiellonia takımını 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyen Real Betis, yarı finalde ise son 2 yılın finalisti olan İtalyan ekibi Fiorentina'ya rakip oldu.

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        Sahasında 2-1 kazanan Real Betis, deplasmanda 90 dakikalık süreyi 2-1 geride tamamladı. Uzatmalara giden maçta 97. dakikada Ezzalzouli'nin golüyle skoru 2-2'ye getiren Pellegrini'nin öğrencileri, finale yükselmeye hak kazandı.

        Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselen Real Betis, Chelsea karşısında Avrupa'daki ilk kupasını kazanmayı hedefliyor.

        TAKIMIN PARLAYAN YILDIZI EZZALZOULI

        Real Betis'in kadrosunda Anthony, Isco, Johnny Cardoso gibi önemli isimler bulunuyor.

        Yeşil-beyazlı ekibin 2023-2024 sezonu başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Abde Ezzalzouli de bu sezonki performansıyla dikkati çekiyor.

        Yarı final rövanşında attığı golle takımını finale taşıyan 23 yaşındaki Ezzalzouli, Chelsea karşısında takımın en önemli kozlarından biri olacak.

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