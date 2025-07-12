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        Haberler Spor Motor Sporları Razgatlıoğlu, İngiltere'de ilk yarışı kazandı - Motor Sporları Haberleri

        Razgatlıoğlu, İngiltere'de ilk yarışı kazandı

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 7. ayağının ilk yarışını birinci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 18:42 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:42
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        Razgatlıoğlu, İngiltere'de ilk yarışı kazandı!
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        İngiltere'de düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 7. ayağında mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışında zafere ulaştı.

        Donington Park'ta düzenlenen yarışta Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla mücadele etti. Damalı bayrağı ilk sırada geçen Toprak, hafta sonunun ilk yarışını birinci bitirdi.

        İkinci sırayı İtalyan sürücü Nicola Bulega, üçüncülüğü ise yine İtalyan pilot Danilo Petrucci elde etti.

        Genel klasmanda puanını 308'e çıkaran Toprak, lider Bulega'nın 4 puan ardında ikinci sırada bulunuyor. Toprak, yarın yapılacak yarışları birinci bitirmesi halinde genel klasmanda liderliğe yükselecek.

        İngiltere'de yarın TSİ 13.00'te superpole'ün ardından saat 16.00'da ikinci ana yarışta podyum mücadelesi yapılacak.

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