Rapçi Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia etti
Uzi adıyla tanınan rapçi Utku Cihan Yalçınkaya'nın ev sahibi, şarkıcının 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia etti. Uzi ise usulsüz kira artışından dolayı evden taşındığını ve ödediği dekontlarla birlikte konuyu mahkemeye taşımaya hazır olduğunu söyledi
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Rapçi Uzi'nin ev sahibi Elif Elif Obadan, şarkıcının Bomonti'deki evinden 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ileri sürdü.
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Elif Obadan evden görüntüleri paylaşarak, "2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı (!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti’deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" dedi.
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Ev sahibinin iddialarını kabul etmeyen Uzi, elinde ödediği kiraların dekontlarının bulunduğunu belirtti.
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Rapçi Uzi twitter hesabından verdiği cevapta "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.
Uzi ayrıca, "Daha büyük bir açıklama yapmama gerek yok. Zaten silmiş tweeti amacı çok belli" ifadelerini kullandı.
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Ev sahibi, Uzi'nin açıklamasının ardından önce paylaşımı sildi sonra da hesabını kapattı.