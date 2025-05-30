RAMS Park'ta koreografi şov: Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi
Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'i konuk ettikleri maç öncesi koreografi töreni düzenledi. Yapılan gösteride Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesinde bulunuldu.
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabaka öncesinde yine önemli bir koreografiye imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarların 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza vurgu yaptığı koreografi, 3 tribünde gerçekleştirildi.
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Kuzey tribününde kartonlarla Okan Buruk'un fotoğrafı yapılırken, daha sonra 'The Winner One' yazısı ve futbolcuların yer aldığı görsel açıldı. Doğu tribününde de sarı-kırmızı kartonlarla 'İlk ve tek' yazısı ile '5 yıldız' yapılırken ayrıca
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 2017 yılında söylediği 'Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız' sözünün pankartı açıldı. Güney tribününde ise kartonlarla 25 yazısı gerçekleştirildi.e öncesinde koreografi gösterisi düzenledi.
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Ayrıca koreografi sırasında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, sezon içerisinde açıklamaları hoparlörlerden çaldı.