RAMS Park'ta koreografi şov: Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabaka öncesinde yine önemli bir koreografiye imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarların 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza vurgu yaptığı koreografi, 3 tribünde gerçekleştirildi.