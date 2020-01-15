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RAMO (Murat Yıldırım)
Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli fedakâr bir adam… Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir… Ve aşka!
SİBEL (Esra Bilgiç)
Yer altı dünyasının patronu Cengiz'in kızı… Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır. Aşk mı? Nefret mi?
HASAN (İlker Aksum)
Ramo’nun abisi. Saf, temiz deli dolu bir adam… Hırslarından arınmış, karısıyla ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen bir adam… Ramo’yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan biri…
YAVUZ (Yiğit Özşener)
İstanbul’daki babaların babası Cihangir Bey’in özel danışmanı, sağ kolu. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bir adam… Adana’daki rekabet ortamı kızışıp, sevkiyatlar sekteye uğrayınca Adana’ya gönderilir. Ramo’yu ve ailesini daha yakından tanır ve onlarla arasında özel bir bağ oluşur. Ancak karanlık geçmişi ve hizmet ettiği adam peşini bir türlü bırakmayacaktır.
BOZ (Görkem Sevindik)
Ramo’nun mahalleden en yakın arkadaşı, sırdaşı, yoldaşı… Çocukken başına gelen bir felaket yüzünden anasız ve babasız kalır. Ona Ramo’nun ailesi sahip çıkar. Bu yüzden kardeş gibi büyürler… Bileği kadar kuvvetli olan öfkesi, herkesin kaderini değiştirecek bir yumruk atmasına sebep olur. Ve atılan o yumruk, yıllar önce olduğu gibi, en çok kendisini yaralar!
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