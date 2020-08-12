AA

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, birliğin Avrupa atletizminin '50 altın an'ı (50 Golden Moments) listesinde Ramil Guliyev'in 2018 yılında Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 19.76'lık derecesi de yer aldı.

Avrupa Atletizm Birliği'nin sitesinde yayımlanan Ramil'in performansı tüm zamanların Avrupa atletizmindeki en parlak grafiklerinden biri olarak tanıtıldı.

Ramil Guliyev henüz 19 yaşındayken, Usain Bolt'un 200 metre dünya rekoru kırdığı Berlin'deki yarışta da koşmuş, daha sonra 2018 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Guliyev, söz konusu yarışta 19.76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırmış, 19.72'lik Pietro Mennea'ya ait Avrupa rekorunu da az farkla kaçırmıştı.