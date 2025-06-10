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        Haberler Kültür-Sanat Rami Kütüphanesi mimarlıkta zirveye yürüyor

        Rami Kütüphanesi mimarlıkta zirveye yürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Ödül Dönemi finalistleri arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:50
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        Rami Kütüphanesi mimarlıkta zirveye yürüyor
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        Ağa Han Mimarlık Ödülü Komitesi, 16. Dönem Ödülü (2023–2025) için finale kalan 19 projeyi açıkladı.

        Dünya genelinde aday gösterilen 369 proje içinden finale kalan 19 proje arasında, Türkiye’yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen Rami Kütüphanesi de yer aldı.

        İstanbul’un en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Rami Kütüphanesi, 18. yüzyılda inşa edilen Rami Kışlası’nın aslına uygun şekilde yenilenmesiyle hayata geçirildi.

        Yüksek hacimli, büyük ve tek katlı bir yapı olan bu tarihi askeri kışla, mimar Han Tümertekin danışmanlığında minimal müdahale yaklaşımıyla çağdaş bir bilgi ve kültür merkezine dönüştürüldü. Yapının orijinal mekânsal nitelikleri korunurken, yeni işlevsel ihtiyaçlara uygun çözümlerle zenginleştirildi.

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        Tarihi dokuya zarar vermeden modern kamusal alanlar yaratma hedefiyle yürütülen proje, yalnızca mimari değil; aynı zamanda kültürel sürdürülebilirlik açısından da öncü bir örnek olarak öne çıkıyor. Rami Kütüphanesi, mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ağa Han Mimarlık Ödülü tarafından, bu yönleriyle uluslararası ölçekte takdir edildi.

        BAKAN ERSOY'DAN SOSYAL MEDYADA GURUR MESAJI

        Rami Kütüphanesi’nin bu prestijli ödül için finale kalmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı:

        “Rami Kütüphanesi Ağa Han Mimarlık Ödülü Finalisti!

        Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yenileyip İstanbul’a kazandırdığımız Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Ödül Dönemi finalistleri arasında yer aldı.

        18'inci yüzyıldan kalma Rami Kışlası’nı, tarihi dokusuna sadık kalarak modern bir bilgi merkezine dönüştürdüğümüz bu özel proje, uluslararası alanda takdir görmekle kalmıyor, Türkiye’nin kültürel vizyonunu da temsil ediyor.

        Mimarlığın, kültürle ve toplumla kurduğu bağın en güzel örneklerinden biri olan Rami Kütüphanesi’yle bu prestijli listede yer almak, bizler için ayrı bir gurur kaynağı.

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        Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

        Merhum Prens Karim Aga Khan tarafından 1977 yılında kurulan Ağa Han Mimarlık Ödülü, mimarlık, planlama, tarihi koruma ve peyzaj mimarlığı alanlarında Müslüman toplumların fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt veren projeleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

        Üç yılda bir verilen bu ödül, yalnızca teknik mükemmelliği değil, yerel kaynakların etkin kullanımı, topluluklarla kurulan bağ ve kültürel bağlamı gözeten yaklaşımları da ödüllendiriyor. 48 yılda toplam 128 projeye verilen bu ödül için bugüne kadar yaklaşık 10.000 proje belgelenmiş durumda.

        Bu yılki ödül süreci kapsamında kısa listeye giren 19 proje, bağımsız uzmanlardan oluşan jüri tarafından titizlikle incelenerek belirlendi. Jüri üyeleri arasında mimarlar, koruma uzmanları, planlamacılar ve yapı mühendisleri yer alıyor. Nihai ödül sahipleri ise bu yaz yapılacak son değerlendirme toplantısında açıklanacak.

        DÜNYADAN DİĞER DİKKAT ÇEKİCİ ADAYLAR

        2025 yılı finalistleri arasında Rami Kütüphanesi’nin yanı sıra Bangladeş’ten Khudi Bari, Mısır’dan Revitalisation of Historic Esna, Endonezya’dan The Arc at Green School, Islamic Centre Nurul Yaqin Mosque ve Microlibraries, Kenya’dan Campus Startup Lions, Pakistan’dan Denso Hall Rahguzar Project ve Vision Pakistan, Filistin’den Wonder Cabinet, Çin’den West Wusutu Village Community Centre, İran’dan Majara Complex and Community Redevelopment ile Jahad Metro Plaza, İsrail’den Khan Jaljulia Restoration, Fas’tan Revitalisation of Lalla Yeddouna Square, Katar’dan The Ned Hotel, Suudi Arabistan’dan Shamalat Cultural Centre, Senegal’den Rehabilitation and Extension of Dakar Railway Station ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Morocco Pavilion Expo Dubai 2020 projeleri yer alıyor.

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        #rami kütüphanesi
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