Ramazan ve oruç ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak?
Ramazan ayında bu yıl ilk iftar 11 Mart Pazartesi günü akşam ezanıyla beraber yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2024 Dini Günler Takvimi ile son oruç tarihi belli oldu. Bu bağlamda gözler "Ramazan ayı ve oruç ne zaman bitiyor?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Ramazan ayı ve orucun biteceği tarihe ilişkin detaylar...
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Ramazan ayının bitmesine artık kısa bir süre kalmasıyla son oruç tarihi ile Ramazan Bayramı araştırmaları sıklaştı. Diyanet tarafından paylaşılan takvim ile tüm dini günler belli oldu. Buna göre; 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı Nisan ayında sona erecek. İşte, "Ramazan ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı hakkında bilgiler...
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RAMAZAN AYI İLE ORUÇ NE ZAMAN BİTECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 9 Mart 2024 arife günü yapılacak son iftarla sona erecek.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı bu sene Nisan ayına denk geliyor. Buna göre; 9 Nisan arife, 10-11-12 Nisan 2024 ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan'ın da tatile dahil edildiğini duyurdu. Böylece 8 ve 9 Nisan da tatile dahil edildi ve tatil 9 güne çıktı. Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.