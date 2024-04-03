Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Ramazan ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? Son oruç tarihi

        Ramazan ve oruç ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak?

        Ramazan ayında bu yıl ilk iftar 11 Mart Pazartesi günü akşam ezanıyla beraber yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2024 Dini Günler Takvimi ile son oruç tarihi belli oldu. Bu bağlamda gözler "Ramazan ayı ve oruç ne zaman bitiyor?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Ramazan ayı ve orucun biteceği tarihe ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 12:39 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ramazan ayının bitmesine artık kısa bir süre kalmasıyla son oruç tarihi ile Ramazan Bayramı araştırmaları sıklaştı. Diyanet tarafından paylaşılan takvim ile tüm dini günler belli oldu. Buna göre; 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı Nisan ayında sona erecek. İşte, "Ramazan ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı hakkında bilgiler...

        • 2

          RAMAZAN AYI İLE ORUÇ NE ZAMAN BİTECEK?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 9 Mart 2024 arife günü yapılacak son iftarla sona erecek.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Ramazan Bayramı bu sene Nisan ayına denk geliyor. Buna göre; 9 Nisan arife, 10-11-12 Nisan 2024 ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan'ın da tatile dahil edildiğini duyurdu. Böylece 8 ve 9 Nisan da tatile dahil edildi ve tatil 9 güne çıktı. Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Şaka kaldırmaz!"
        "Şaka kaldırmaz!"
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"

        Namaz Vakitleri

        03.04.2024 Çarşamba
        Tümü
        Habertürk Anasayfa