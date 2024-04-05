Ramazan'ın 26. gününde ne pişirsem diye düşünenler için: İsveç köfte ve yelpaze patates!

Hazırlanışı:

Köfte için bütün malzemeleri bir kaba alın ve hepsi harmanlanacak şekilde yoğurun ve ceviz büyüklüğünde köfteler yapın. Köftelerinizin üzerini streçleyip 30 dakika kadar dolapta soğumaya bırakın. Soğuyan köftelerinizi fırın kabına alarak önceden ısıttığınız 180 derece fırında ara ara ters yüz ederek 30 dakika kadar pişirin.

Sosu için uygun bir tencere seçin ve tereyağını köpük köpük olana kadar kızdırın. Unu ekledikten sonra kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Bu sırada et suyunu azar azar ilave edin aynı anda da karıştırın. Kıvam aldığında kremayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Soya sosu ve hardalı ekleyip karıştırın. Son olarak bir çay kaşığı kadar karabiberi ekleyin. Bu şekilde de bir dakika kadar kısık ateşte pişirin ve sonrasında ocaktan alın. Pişen köftelerinize sosu dökün, servise hazır.