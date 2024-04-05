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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Ramazan'ın 26. gününde ne pişirsem diye düşünenler için: İsveç köfte ve yelpaze patates!

        Ramazan'ın 26. gününde ne pişirsem diye düşünenler için: İsveç köfte ve yelpaze patates!

        Bereket dolu Ramazan günlerinde iftar sofraları her zamankinden daha anlamlı hale geliyor. Ramazan'ın bitmesine ise sayılı günler kala akşam ne yapacağına karar veremeyenlerin sayısı artmış durumda. Bugün iftar sofralarınız için lezzetli bir menü hazırladık. İşte, sizin için çorba, ana yemek, salata ve tatlıdan oluşan iftar menüsü önerisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 09:43 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:43
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        • 1

          Ramazan ayının başlamasının üzerinden tam 26 gün geçti. Hızla geçen bu ayda misafirlerini evinde ağırlamak ve iftar sofraları kurmak isteyen kişiler internette 'akşam iftar için ne pişirsem' gibi soruları araştırıyor. İşte, Ramazan'ın 26. günü için hazırlayabileceğiniz iftar menüsü...

        • 2

          BROKOLİ ÇORBASI

          Malzemeler:

          500 gram brokoli

          1 yemek kaşığı zeytinyağı

          1 yemek kaşığı tereyağı

          1 yemek kaşığı un

          7 su bardağı su

          1,5 çay kaşığı tuz

          1/2 çay kaşığı karabiber

        • 3

          Hazırlanışı:

          Çorba tarifine; brokoliyi küçük parçalara ayırarak başlayın. Brokoliyi üzerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra bir süzgeç yardımıyla brokolileri çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Derin bir tencerede 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını birlikte eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekledikten sonra, hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoli suyunu azar azar ekleyin bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. 3-4 dakika kaynattıktan sonra haşladığınız brokolileri suyun içerisine ekleyin. Çorbanın pürüzsüz olması ve kıvamlı olması için blenderdengeçirin. Tuz ve karabiberi de ilave ettikten sonra karıştırıp 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın.

        • 4

          İSVEÇ KÖFTE

          Malzemeler:

          Yarım kilo dana kıyma

          1 adet soğan

          3 yemek kaşığı galeta unu

          2 adet diş sarımsak

          4 yemek kaşığı kadar süt

          1 adet yumurta

          1 çay kaşığı karabiber

          Tuz

          Sosu için:

          1,5 yemek kaşığı kadar un

          300 ml et ya da tavuk suyu

          1 yemek kaşığı tereyağ

          100 ml krema

          3 yemek kaşığı soya sosu

          1 tatlı kaşığı hardal

          1 çay kaşığı karabiber

        • 5

          Hazırlanışı:

          Köfte için bütün malzemeleri bir kaba alın ve hepsi harmanlanacak şekilde yoğurun ve ceviz büyüklüğünde köfteler yapın. Köftelerinizin üzerini streçleyip 30 dakika kadar dolapta soğumaya bırakın. Soğuyan köftelerinizi fırın kabına alarak önceden ısıttığınız 180 derece fırında ara ara ters yüz ederek 30 dakika kadar pişirin.

          Sosu için uygun bir tencere seçin ve tereyağını köpük köpük olana kadar kızdırın. Unu ekledikten sonra kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Bu sırada et suyunu azar azar ilave edin aynı anda da karıştırın. Kıvam aldığında kremayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

          Soya sosu ve hardalı ekleyip karıştırın. Son olarak bir çay kaşığı kadar karabiberi ekleyin. Bu şekilde de bir dakika kadar kısık ateşte pişirin ve sonrasında ocaktan alın. Pişen köftelerinize sosu dökün, servise hazır.

        • 6

          YELPAZE PATATES

          Malzemeler:

          5 adet orta boy patates

          6 yemek kaşığı tereyağı

          1 diş sarımsak

          1 tatlı kaşığı tuz

          Arzuya göre 4-5 dal biberiye

          1 çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı pul biber

        • 7

          Hazırlanışı:

          Patatesleri kabuklu bir biçimde güzelce yıkayın. Tüm kir, toz ve toprağından arındırın. Ardından kağıt havlu ya da bezle kurulayın. Keskin bir bıçak yardımıyla tam derine inmeden çok sık aralıklarla bir şekilde patateslerinizi kesin.

          Daha sonra yereyağını eritin. Sarımsağı rendeleyin. Eritilmiş tereyağının içerisine sarımsak ve biberiyeyi ilave ederek karıştırın. Patatesleri bir borcama aktarın. Bir fırça yardımıyla bu karışımı patateslere sürün. Üzerlerine pulbiber, tuz ve karabiber serpin.

          180 derecelik fırındayarım saat kadar pişirin. Ardından patatesleri fırından çıkarıp kalan yağı üzerine fırça ile tekrar sürün ve 15-20 dakika daha fırında pişmeye bırakın. Yelpaze patatesleriniz hazır!

        • 8

          MAŞ FASULYE SALATASI

          Malzemeler:

          1 su bardağı maş fasulyesi

          ½ demet maydanoz

          1-2 dal taze soğan

          1 dal taze sarımsak

          1 tane havuç rendesi

          Tuz

          Limon

          Zeytinyağı

        • 9

          Hazırlanışı:

          Tarif için akşamdan ıslatılmış 1 su bardağı maş fasulyesi 10-15 dakika haşlanır. Haşlanan maş fasulyeleri soğumaya bırakılır. Taze soğan, maydanoz, sarımsak ve havuç ince ince kıyılır. Zeytinyağı, limon, tuz ve pul biberden oluşan sos da hazırlanır. Salata tabağına tüm malzemeler alınır. Üzerlerine hazırlanan salata sosu gezdirilir. Arzu ederseniz üzerine nar ve dereotu da ekleyebilirsiniz. Salatanız hazır.

        • 10

          SUPANGLE

          Malzemeler:

          1 litre süt

          1 su bardağı un

          1 su bardağı şeker

          100 gram kakao

          1 yemek kaşığı tereyağ

          1 paket vanilya

        • 11

          Hazırlanışı:

          Bir tencereye sütü, unu, şekeri ve kakaoyu alın ve karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 10 dakika daha pişirin. Tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Vanilyayı ekleyin ve karıştırın. Pişen supangleyi kaselere veya kuplara dökün. Soğumaya bırakın. Soğuyan supanglenin üzerine çikolata sosu veya kaymak gezdirin. Servis yapın. Afiyet olsun!

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