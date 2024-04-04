Ramazan'ın 25. gününe özel iftar menüsü: Mantarlı tavuk sote ve sebzeli pilav!

Hazırlanışı:

Pirinçleri bir kabın içerisine koyun ve üzerini geçecek kadar sıcak su koyarak, 1 saat kadar bekletin. Havucu ve patatesi küp küp olacak şekilde küçük küçük doğrayın ve birlikte bir tencereye alarak, haşlayın. Pirinçleri yeteri kadar beklediği zaman yıkayın, suyunu süzün. Pilav tenceresi içerisine zeytinyağınızı ve tereyağınızı alıp, ısıtın. Isınan tencereye pirinçlerimizi alın ve 5-10 dakika kadar kavurun. Ardından şekeri, tuzu ve sıcak suyu ekleyin.

Ocağınızın altını kısıp, pirinçleriniz suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilavı beklerken, dereotunuzu ince ince kıyın ve pilavınız suyunu çektiği zaman bezelye, havuç ve patates ile birlikte tencerenize alın.

İyice karıştırıp, bir süre birlikte pişirdikten sonra, ocaktan alın ve 30 dakika kadar dinlendirin. Garnitürlü pirinç pilavınız artık servis için hazırdır.