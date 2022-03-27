İslam aleminin coşku ile beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2 Nisan Cumartesi akşamı Ramazan ayının ilk orucu açılacak. Her zaman olduğu bu sene de orucunu ilk açan ilk il Hakkari olurken, son il Edirne olacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Ramazan ayı imsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul imsakiye ve il il iftar sahur vakti saatleri...