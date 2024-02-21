Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?
Ramazan ayının ve ilk orucun başlangıç tarihi, tüm İslam camiası tarafından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayı takvimini yayımlamasının ardından gözler ilk orucun tutulacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?
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Tüm İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Ramazan ayına günler kaldı. İslam alemi için üç aylardan biri olan Ramazan boyunca oruç ibadeti yerine getirilir ve bu mübarek ay, bayram ile kutlanarak bitirilir. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
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RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müslümanlar tarafından 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak. Kuranı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Arefe günü olarak kabul edilen 9 Nisan'da son kez oruç tutulacak. Müslümanlar 10 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
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2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Kuranı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan tek ay Ramazan ayıdır. Müslümanlara oruç, hicretin 2. yılında (miladi 624) farz kılındı. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, Ramazan'ın "Kur'an'ın indirildiği ay" olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu ayın içindedir.