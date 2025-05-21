Rahmi Koç'tan Serdal Adalı'ya ziyaret!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'ndaki kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora ile Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak da yer aldı.

Adalı, kulübün gelecek planlaması hakkında Rahmi Koç ile görüş alışverişinde bulundu.

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Rahmi Koç, kulübün seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa getirilen Serdal Adalı ile yönetim kurulunu tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Koç Holding Onursal Başkanı Sayın Rahmi M. Koç’tan Başkanımız Serdal Adalı’ya Tebrik Ziyareti



🔗 https://t.co/KQwM6vPNC3 pic.twitter.com/Bb94Ufj1Ta — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 21, 2025