Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı

Ragga'nın anlamını da anlatan Oktay Yurtalan, "Ragga, aslında Hintlilerin İngiltere'ye getirdiği bir müzik türü. Bu tarz rap'i daha eğlenceli ve 'oynak' hale getiren tarzdı. Yaptığım müzikler de bu tarza benzeyince bana da 'Ragga' ismini taktılar" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl yeni bir albüm çıkarmayı planladığını da belirten Ragga Oktay, "Son 10 yılımı anlatacağım en az 12 şarkılık bir albüm çıkarmayı hedefliyorum" dedi.