Rafet El Roman'ın botoks pişmanlığı
Rafet El Roman'dan botoks açıklaması; "Karizmam resmen mahvoldu. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lâzım. Ben de onlardan biriyim"
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Ünlü erkeklerin estetik ameliyatı geçirmesi son günlerde gündem oldu. Rafet El Roman da botoks modasına uyan ünlüler arasında yer alıyor.
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Ünlü şarkıcının yüzündeki radikal değişim dikkatlerden kaçmadı.
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Rafet El Roman, botoks yaptırmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
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Pişmanlığını dile getiren şarkıcı; "Arkadaşlar, botoks yaptırdım. Yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lâzım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı desem, yakışıklılığım mı desem... Karizmam resmen mahvoldu" ifadelerini kullandı.
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KISIRLAŞTIRMA AMELİYATI OLMUŞTU
İki evliliğinden üç çocuk babası olan Rafet El Roman, geçtiğimiz aylarda da vasektomi (kısırlaştırma) ameliyatı olduğunu itiraf etmesiyle gündeme gelmişti. El Roman; "Benim artık çocuğum olmayacak. 6 yıllık hayat arkadaşım Yeşim Hanım'dan oğlum Edvan doğduğu zaman kızlarım psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı. Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım" demişti.