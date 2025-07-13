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        Haberler Magazin Rafet El Roman: Bazen delilik gerekiyor - Magazin haberleri

        Rafet El Roman: Bazen delilik gerekiyor

        Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Şevval El Roman, babasının Almanya'daki evinin bahçesinde çalıştığı anları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 12:23 Güncelleme: 13.07.2025 - 12:23
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        Almanya - Türkiye arası mekik dokuyan Rafet El roman, yurt dışındaki evinin bahçesiyle ilgilendi.

        Ünlü şarkıcının, Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Şevval El Roman da Almanya'daki evin bahçesinde babasının bahçede çalıştığı o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

        Şevval El Roman, videoda; "Babam Almanya'ya geldiğinde bahçe işleriyle uğraşmayı çok seviyor ama tek problem bu şekil çalışması" ifadelerini kullandı.

        O sırada dans eden Rafet El Roman ise kızına; "Hep romantik olmak zorunda değiliz, bazen delilikte gerekiyor" sözleriyle karşılık verdi.

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        #Rafet El Roman
        #Şevval El Roman

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