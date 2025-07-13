Rafet El Roman: Bazen delilik gerekiyor

Almanya - Türkiye arası mekik dokuyan Rafet El roman, yurt dışındaki evinin bahçesiyle ilgilendi.

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Ünlü şarkıcının, Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Şevval El Roman da Almanya'daki evin bahçesinde babasının bahçede çalıştığı o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Şevval El Roman, videoda; "Babam Almanya'ya geldiğinde bahçe işleriyle uğraşmayı çok seviyor ama tek problem bu şekil çalışması" ifadelerini kullandı.

O sırada dans eden Rafet El Roman ise kızına; "Hep romantik olmak zorunda değiliz, bazen delilikte gerekiyor" sözleriyle karşılık verdi.