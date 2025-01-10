Rabia Soytürk'ten tekelleşme tepkisi: Sapla saman birbirine karıştı

Son dönemde bazı oyuncuların sektörde tekelleşmeye yönelik yapılan haksızlıklara tepki gösteren isimlere Rabia Soytürk de dâhil oldu.

REKLAM advertisement1

"İLK KEZ DUYMUŞ GİBİ YAPMAYIN"

Rabia Soytürk, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Sapla saman birbirine karıştı karışacak.

Özel hayatlarla ilgili iddialar havada uçuşuyor. Kime ne insanların hayatından? Burada önemli olan tek mesele tekelleşme, sektörün belli başlı insanlar tarafından domine edilmesi, kendi oyuncuları dışında neredeyse kimseye makul bir iş bulma şansı bırakmamaları. Sözün özü ortada... Hiç de yeni olmayan hatta yıllardır birçok oyuncuyu, yönetmeni senaristi ve çalışanı mağdur eden bir sorun var. Magazin konuşanları zaten bir kenara atalım da bazı arkadaşlar ilk kez duymuş gibi yapmayı bazı arkadaşlarsa ismi geçenlerin bunu yapmış ve yapıyor olma ihtimalleri yokmuş gibi davranmayı da bırakırlarsa sorun belki gerçekten konuşulabilir. Çok doğru.