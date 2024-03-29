Quaresma'nın Beşiktaş hayali!
Ricardo Quaresma geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Quaresma, kariyerini noktalamak istediği kulüp olarak ise Beşiktaş'ı işaret etti.
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Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma, kariyer planlamasına dair konuştu. Ülkesinde yayın yapan Canal 11'e konuşan Quaresma, futbolu bırakmak istediği takımı da açıkladı.
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Doğru fırsat çıkması durumunda kariyerine devam etmek istediğini aktaran 40 yaşındaki Ricardo Quaresma, "Dürüst olmak gerekirse devam etmeye değer mi değmez mi şu an o aşamadayım. Her şey hoşuma giden bir şeyin ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı" ifadelerini kullandı.
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Portekizli yıldız, "Kariyerini hangi kulüpte bitirmek istersin?" sorusuna ise "Mutlu olduğum yerlerden birinde noktayı koymak isterim. Porto, Sporting, Beşiktaş..." cevabını verdi.
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Porto ve Sporting'de bunun mümkün görünmediğini bildiren Quaresma, "Bilmiyorum belki Beşiktaş'ta bu fırsata sahip olabilirim" şeklinde konuştu.
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Beşiktaş formasını toplam 227 kez giyen Quaresma, Siyah-Beyazlılarda 38 gol, 77 asistlik istatistik yakalamıştı. Portekizli yıldız, Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig, 2010-11'de ise Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.