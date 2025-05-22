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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı liderlere "Putin'in savaşı bitirmeye hazır olmadığını söylediği" iddia edildi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı liderlere "Putin'in savaşı bitirmeye hazır olmadığını söylediği" iddia edildi

        Wall Street Journal'da yer alan haberde, ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde bazı Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde "Putin'in savaşı bitirmeye hazır olmadığını" söylediği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:18
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        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kazanma yolunda olduğunu düşündüğü için savaşı bitirmeye hazır olmadığını" söylediği öne sürüldü.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin görüşme hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın bazı Avrupa ülkelerinin liderleriyle 18-19 Mayıs'ta yaptığı telefon görüşmelerine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

        MACRON, MERZ, MELONI, STARMER, ZELENSKIY VE VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ

        Trump'ın 18 Mayıs'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştüğü belirtilirken, Trump'ın 19 Mayıs'ta düzenlenen telefon konuşmasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğü ifade edildi.

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        "SAVAŞI BİTİRMEYE HAZIR DEĞİL" İDDİASI

        ABD Başkanı'nın Putin ile 19 Mayıs'ta yaptığı görüşmeye ilişkin "Rusya ile Ukrayna'nın derhal ateşkes müzakerelerine başlayacağına" ilişkin değerlendirmesinin ardından, aynı gün içinde görüştüğü Avrupalı liderlere ise "Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kazanma yolunda olduğunu düşündüğü için savaşı bitirmeye hazır olmadığını" söylediği ileri sürüldü.

        Trump'ın bu ifadesinin, daha önce Moskova'nın "barış yanlısı" olduğuna dair açıklamalarıyla ters düştüğüne dikkat çekildi.

        Görüşmeye dair bilgisi olan kaynaklara göre, 18 Mayıs'ta görüştüğü liderlere Rusya'nın ateşkes üzerinde mutabık olmaması durumunda Trump'ın, Moskova'ya yaptırım uygulayabileceğini söylediği iddia edildi.

        TRUMP İLE PUTİN ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik görüşmemi yeni tamamladım. Çok iyi geçtiğine inanıyorum. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşa son vermek için müzakerelere başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

        "Konuşmanın tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı, bunu daha sonra değil, şimdi söylerdim." şeklinde değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya’nın, bu felaket "kan gölü" sona erdiğinde ABD ile büyük ölçekli ticaret yapmak istediğini ve kendisinin de buna katıldığını belirtmişti.

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