Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı? Kremlin'den açıklama geldi
Kremlin'den Wagner lideri Prigojin'in ölümü ve Putin'in cenazeye katılıp katılmayacağına dair sorulara yanıt geldi.
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Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.
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İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise dün Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmiş, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de olduğu duyurulmuştu.
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Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülmüştü.
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Bugün ise Kremlin'den bu iddialara ve Putin'in cenazeye katılıp katılmayacağına dair sorulara yanıt geldi.
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PUTİN CENAZEYE KATILACAK MI?
Kremlin Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçak kazası sonrasında öldüğü varsayılan Wagner lideri Prigojin'in cenazesine katılıp katılmayacağını söylemenin şu an için imkansız olduğunu belirtti.
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Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamasında şu an Putin'in çok dolu bir programı olduğunu ifade etti.
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Kremlin, Prigojin'in Putin'in emriyle öldürüldüğü yönündeki iddialarının ise 'kesinlikle yalan' olduğunu söyledi.
Peskov uçak kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade ederken, Putin'in yakın zamanda Prigojin ile görüşmediğini de sözlerine ekledi.
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PUTIN PRİGOJİN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞTİ
Dün Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin’de sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Denis Puşilin ile bir araya gelmişti.
Görüşmede dün Tver bölgesinde, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de öldüğü bildirilen özel jetin düşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, “Bu uçak kazasıyla ilgili olarak öncelikle tüm mağdurların ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum, bu her zaman bir trajedidir. Öncü veriler, Wagner çalışanlarının da uçakta olduğunu gösteriyor” diye konuşmuştu.
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Wagner’in Ukrayna’daki “neo-nazi rejimine” karşı mücadelede önemli katkılar sağladığını belirten Putin, “Bunu biliyor ve hatırlıyoruz, unutmayacağız.” ifadesini kullanmıştı.
Prigojin’i 90’lı yılların başlarından bu yana tanıdığını dile getiren Putin, “Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Son aylarda olduğu gibi kendisi için ihtiyaç duyduğu sonuçlara, ortak amaç için bunu yapmasını istediğimde ulaştı” demişti.