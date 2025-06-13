Putin, İran ve İsrail ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Rusya’nın "BM Şartı’nı ihlal eden İsrail eylemlerini kınadığını" söylediği ve hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiği bildirildi.

Kremlin tarafından Putin-Netanyahu arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Putin’in "İran’ın nükleer programına ilişkin tüm meselelerin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini" vurguladığı aktarıldı. Kremlin, Rusya’nın hem İran hem de İsrail ile yakın temas halinde kalacağını da ifade etti.

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*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.