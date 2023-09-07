Putin'e yakın isme suikast girişimi: Telefon elinde patladı
Rus tümgeneral Yuri Afanasevskii, Luhansk'taki evinde meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Hastanede olan 64 yaşındaki Yuri Afanasevskii ve oğlunun durumunun kritik olduğu öne sürüldü.
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Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile tanınan General Afanasevskii'nin elindeki telefonun evindeyken patladığı belirtildi.
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İngiliz medyasına göre Afanasevskii'ye verilen bir cep telefonuna Ukraynalı bir grup tarafından patlayıcı yerleştirildi.
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Afanasevskii, 2014 yılında ilhak edilen ve geçen yıl da Putin'in Rusya'ya dahil ettiğini iddia ettiği Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin gümrük şefiydi.
Rus kaynakları, Rusya işgali altındaki Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki saldırıdan Ukrayna gizli servisini sorumlu tutuyor.
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Olaya ilişkin bir kadının gözaltına alındığı ve cinayete teşebbüs ile soruşturma altında olduğu ifade edildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, saldırganın olayı itiraf ettiğini belirtti.
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Afanasevskii'ye yönelik saldırı, başka bir üst düzey Rus subayının izin gününde çimlerini biçerken Rusya'da bir insansız hava aracı tarafından öldürülmesinden birkaç gün sonra geldi.
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Raporlara göre, yolsuzlukla mücadele polisinin yerel şubesinin başkan yardımcısı Alexei Chernykh de, Rusya'nın Shchetinovka köyündeki evi bir drone tarafından havaya uçuruldu.
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* Haberin görselleri Associated Press, Shutterstock, Luhansk Bilgi Merkezi'nin Resmi Sitesi veLuhansk Gümrük Komitesi'nden servis edilmiştir.