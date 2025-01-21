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        Haberler Dünya Putin: Çin'e petrol ihracatında ilk sıradayız - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Putin: Çin'e petrol ihracatında ilk sıradayız

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, "Çin'e petrol ihracatı açısından ilk sırada yer alıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:48
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        "Çin'e petrol ihracatında ilk sıradayız"
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        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in video konferans yöntemi ile görüşme yaptıklarını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmede, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, “Moskova ile Pekin arasındaki iş birliği, ulusal çıkarlara ve büyük güçler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair benzer yaklaşımlara dayanmaktadır” diye konuştu.

        Geçen yılın Rusya-Çin ilişkileri açısından son derece verimli geçtiğini kaydeden Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS nezdinde düzenlenen zirvelerde faydalı istişareler yürüttüklerini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) ve G20 gibi oluşumlarda da eş güdüm içinde hareket ettiklerini aktaran Putin, “Daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasını ortaklaşa savunuyor ve Avrasya alanında, bir bütün olarak dünyada bölünmez güvenliği sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Putin, karşılıklı ticaret hacminin olumsuz dış müdahalelere rağmen geliştiğinin altını çizerek, “Geçen yılın ilk 11 ayında ticaret hacmimiz yüzde 7 artarak 220 milyar doları geçti. Çin verilerine göre, geçen yıl toplam 245 milyar dolara ulaştı. Çin bizim ana ticaret ortağımız ve Rusya da Çin’in en büyük beşinci ticaret ortağı konumunda” açıklamasını yaptı.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazını Çin’e taşıyan Sibirya’nın Gücü boru hattının 5 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "Çin, Rus enerji kaynaklarının en büyük tüketicisidir. Çin'e petrol ihracatı açısından ilk sırada yer alıyoruz. Sanayi, ulaştırma, tarım ve diğer alanlarda başarılı ortak projeler uygulanmaktadır. Çin’in şehirlerinde 'Made in Russia' fuarları düzenleme uygulaması oldukça başarılıydı" dedi.

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir boyuta taşımaya ve dış belirsizliklere karşı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #çin
        #rusya
        #putin
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