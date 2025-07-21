Etkinliğe ilişkin konuşan Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Müzik Köyünün bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği etkinliğe ev sahipliği yapmaktayız Pülümür Belediyesi olarak. Müzik Köyü, iki arkadaşımızın kurduğu 10 yıllık geçmişi olan sanatçıların kendi alanında etkin ve yetkin olan sanatçıların bir araya getirdikleri katılımcıları da dünyanın ve yurdumuzun değişik yerlerinden, illerinden oluşturduğu bir ekip çalışması. Biz de bunun mekan ve teknik destek olarak altyapısında kendilerine yardımcı olarak projenin bir paydaşı olduk. Çok keyifli bir çalışma. Değişik kültürlerin, enstrümanların; değişik illerin bir araya geldiği çok keyifli sonuçların çıktığı bir çalışma. İkincisi yapılıyor ilçemizde. Geçen yıl yapılırken tekrar görüştüğümüzde katılımcıların arasında yaptıkları anket çalışmasında Pülümür'ün öne çıktığı bize söylendi. Biz de bundan memnuniyet duyduk. Alandayız. Çok renkli geçiyor. Dediğim gibi hem farklı enstrümanların çalınıyor olması ve bunlara duyulan ilgi ayrıca değişik bölgelerden insanların katılması hem ilçe halkımız hem de bölgemizde bu tür kültürel faaliyetlerin yaşanması çok değerli" dedi.