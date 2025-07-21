Pülümür'ün "Müzik Köyü" etkinlikler başladı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bu yıl da müzik dolu günler başladı. Pülümür Belediyesi'ne bağlı Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi ev sahipliğinde düzenlenen Müzik Köyü etkinliği, yurt içi ve yurt dışından gelen müzisyenleri bir araya getiriyor. Etkinlik kapsamında çeşitli atölye çalışmaları, paneller, konserler gerçekleştirilecek
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bu yıl da müzik dolu günler başladı.
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Pülümür Belediyesine bağlı Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi, ev sahipliğinde düzenlenen Müzik Köyü etkinliği, yurt içi ve yurt dışından gelen müzisyenleri bir araya getiriyor.
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Etkinlik kapsamında çeşitli atölye çalışmaları, paneller, konserler gerçekleştiriliyor. Etkinliklerle, katılımcılar, hem farklı müzik disiplinlerini tanıma hem de kültürel etkileşim sağlama imkânı buluyor.
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Beş gün sürecek Müzik Köyü, Tunceli'nin kültürel hayatına katkı sunarken, aynı zamanda bölgenin sanatsal potansiyelini de gözler önüne serecek.
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Etkinliğe ilişkin konuşan Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Müzik Köyünün bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği etkinliğe ev sahipliği yapmaktayız Pülümür Belediyesi olarak. Müzik Köyü, iki arkadaşımızın kurduğu 10 yıllık geçmişi olan sanatçıların kendi alanında etkin ve yetkin olan sanatçıların bir araya getirdikleri katılımcıları da dünyanın ve yurdumuzun değişik yerlerinden, illerinden oluşturduğu bir ekip çalışması. Biz de bunun mekan ve teknik destek olarak altyapısında kendilerine yardımcı olarak projenin bir paydaşı olduk. Çok keyifli bir çalışma. Değişik kültürlerin, enstrümanların; değişik illerin bir araya geldiği çok keyifli sonuçların çıktığı bir çalışma. İkincisi yapılıyor ilçemizde. Geçen yıl yapılırken tekrar görüştüğümüzde katılımcıların arasında yaptıkları anket çalışmasında Pülümür'ün öne çıktığı bize söylendi. Biz de bundan memnuniyet duyduk. Alandayız. Çok renkli geçiyor. Dediğim gibi hem farklı enstrümanların çalınıyor olması ve bunlara duyulan ilgi ayrıca değişik bölgelerden insanların katılması hem ilçe halkımız hem de bölgemizde bu tür kültürel faaliyetlerin yaşanması çok değerli" dedi.
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Cemal Süreya'nın Pülümürlü olduğunu hatırlatan Başkan Tosun, "Cemal Süreya'nın da ilçemizde doğmuş olması çok önemli. Adını verdiğimiz ve projeyi yaparken de bu tür etkinliklere ev sahipliği yapması projemizin ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu ortaya koyuyor. Bu mekanı doldurmak, bu tür etkinliklerle aktif hale getirmek hem mekan açısından hem de Cemal Süreya adına önemli. Burayı aktif hale getirmek batıya sıkışmış kültürel faaliyetlerin küçük yerlerde öne çıkması açısından da son derece önemli. Önümüzdeki yıllarda buna benzer faaliyetlere ev sahipliği yapmak isteriz. Bu konudaki çabamız devam edecektir" diye konuştu.
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Müzik Köyü Proje Koordinatörü Aytaç Gökdağ ise "Müzik Köyü, 11. Yılında geçen sene olduğu gibi bu sene de Anadolu'nun, Tunceli'nin en güzel köşelerinden Pülümür'de. Bu kapsamda Türkiye'den ve yurtdışından 9 sanatçı 5 gün boyunca farklı müzik disiplinleri ve geleneklerine dair atölyeler, seminerler, konserler gerçekleştirecek. Ve bu etkinliklerin hepsini halkla birleştirerek gerçekleştireceğiz. Niçin Pülümür'deyiz. Çünkü Pülümür özellikle çok kültürlülüğün müzikle uyumunu ortaya koyma açısından çalıştığımız mottoya çok uygun. Bir de geçtiğimiz yıl buradan çok güzel hatıralarla ayrıldı. O nedenle buradaki bu bağımsız yapı olan Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi ile dayanışmamızı sürdürmek istiyoruz. Umuyorum önümüzdeki süreçte de Pülümür'de programlarımızın en azından bir bölümünü gerçekleştirebileceğiz" şeklinde konuştu.
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