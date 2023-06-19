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PTT personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 PTT personel alımı yapılacak mı, şartlar belli oldu mu?

2023 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alım tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan personel alımlarında; avukat, mühendis, gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi kadrolara istihdam yapılmıştı. PTT kurumunda kariyer hedefleyenler, PTT personel alımı şartları, başvuru tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. İşte 2023 PTT personel alımı tarihleri...

Giriş: 19.06.2023 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • PTT personel alımında geri sayım sürüyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı başvuru tarihlerini yakından takip edenler, kurum içinden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. PTT personel alımı kapsamında başvuru yapmak isteyenler, PTT'nin internet adresi üzerinden iş başvuru formunu doldurabiliyorlar. Peki, "PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir" İşte 2023 PTT personel alımı başvuru şartları...

  • PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    PTT personel alımına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

  • PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

    istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

  • b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

  • ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.

     

  • ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

    h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

  • ALIM YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

    Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı. Bu yıl PTT'nin personel alımına ilişkin henüz bir kılavuz yayımlamaması sebebiyle, kadro ve branşlar henüz belli olmadı.

  • PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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