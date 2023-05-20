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PTT personel alım 2023: Bu yıl PTT personel alım yapılacak mı, başvuru nereden, nasıl yapılır ve şartları neler?

PTT personel alımı başladı mı? 2023 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

PTT personel alımı için gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nden gelecek duyurulara çevrildi. PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar için PTT personel alımı başvuruları hakkında detayları derledik. İşte, merak edilen sorular ve ayrıntıları...

Giriş: 20.05.2023 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • PTT personel alımı başvuru tarihleri ve  şartları gündemde yerini korumaya devam ediyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar PTT personel alımı detaylarını sorguluyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman ve başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte, 2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında ayrıntılar...

  • PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    PTT personel alımına dair henüz net ve detaylı bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

  • PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde:

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

    istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

    b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

     

  • ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

    f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

    ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

    h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

  • PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Kişiler gerekli şartları taşıdığı durumda kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak ve başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendiriyor. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

    PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

    Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

    Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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