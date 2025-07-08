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        Haberler Bilgi Spor PSG-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final PSG-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı?

        PSG-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası

        Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. ABD'de düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Fransız ekibi, İspanyol devini mağlup ederek adını finale yazdırmak istiyor. Dev maçta milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, PSG-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finali PSG-Real Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:57
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        • 1

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası dev bir maça sahne olacak. Turnuvanın yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlılarda gözler Arda Güler'de olacak. İspanyol devi, Fransız temsilcisini mağlup ederek finale yükselmeyi hedefliyor. Fransız ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı Kulüpler Kupası'nda da sürdürmek istiyor. Peki PSG-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finali PSG-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…

        • 2

          PSG-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          PSG-Real Madrid maçı, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

        • 3

          PSG-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          PSG-Real Madrid eşleşmesinin kazananı Fluminense - Chelsea eşleşmesinin galibiyle finalde oynayacak.

        • 4

          PSG-REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Doue, Barcola

          REAL MADRİD: Courtois, Alexander-Arnold, Garcia, Rüdiger, Asencio, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Vinicius Jr., Gonzalo

        • 5

          ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

          PSG-Real Madrid maçında milli futbolcu Arda Güler'in PSG ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

        • 6

          PSG-REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 7
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