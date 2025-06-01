PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris sokakları karıştı!
PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'daki kutlamalarda çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybetti, 559 kişi gözaltına alındı.
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Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris ve ülke genelinde çıkan olaylarda 17 yaşındaki genç ile aracın çarptığı 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 559 kişi gözaltına alındı.
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Parc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesinde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görüldü.
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İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şampiyonluk kutlamalarıyla bağlantılı olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi
Landes vilayetine bağlı Dax'taki kutlamalar sırasında bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, polisin katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.
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Paris’in 15. bölgesinde ise kutlamalar sırasında skuter kullanan kadına araç çarptı. Kazada 20 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
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500'İ AŞKIN KİŞİ GÖZALTINDA
İçişleri Bakanlığı, PSG'nin zaferi sonrası çıkan olaylarda çoğunluğu başkent Paris’te olmak üzere 559 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden 254’ü tutuklandı.
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İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN BARBAR NİTELENDİRMESİ
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, kutlamalara 'barbar' nitelendirmesi yaptı.
İçişleri Bakanı Retailleau, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, PSG'nin gerçek taraftarlarının maçını heyecanla izlediğini belirterek, "Aynı zamanda bazı barbarlar, suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için Paris sokaklarına çıktı." ifadesini kullandı.
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Güvenlik güçlerine bu eylemlere karşı kararlılıkla müdahale etmeleri için talimat verdiğini belirten Retailleau, "Hiçbir şeye saygısı olmayan küçük bir kışkırtıcı azınlığın yabaniliğinden endişe etmeden kutlama yapılamaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.