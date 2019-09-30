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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile yarın karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
KADRO AÇIKLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.
Paris ekibinde Galatasaray ile oynayacak maç öncesi kart cezası bulunan Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba, kafileye dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ve Arjantinli forvet Mauro Icardi ise maç kadrosunda yer aldı.
Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 22.00'de Galatasaray ile karşılaşacak PSG'nin kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:
Kaleci: Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone Innocent
Savunma: Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Tanguy Kouassi Nianzou, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier
Orta saha: Angel Di Maria, Marco Verratti, Pablo Sarabia, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes, Adil Aouchiche
Forvet: Mauro Icardi, Kylian Mbappe, Eric Maxim Choupo-Moting
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