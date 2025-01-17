PSG, Kvaratskhelia'yı kadrosuna kattı!

Napoli forması giyen Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Fransız devi, Gürcü oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Başarılı futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

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PSG, bu transfer için Napoli'ye yaklaşık 70 milyon euro ödeyecek.

Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.