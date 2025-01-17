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        Haberler Spor Transfer PSG, Kvaratskhelia'yı kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        PSG, Kvaratskhelia'yı kadrosuna kattı!

        Fransa ekiplerinden Paris Saint-Germain, Napoli'den forma giyen Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 23:53 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:53
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        PSG, Kvaratskhelia'yı kadrosuna kattı!
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        Napoli forması giyen Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

        Fransız devi, Gürcü oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Başarılı futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        PSG, bu transfer için Napoli'ye yaklaşık 70 milyon euro ödeyecek.

        Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

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