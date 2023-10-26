PSG kazandı, Milan'ı ateşe attı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun üçüncü haftası, 6 maçla tamamlandı. F Grubu'nda PSG, Milan'ı devirdi ve İtalyan ekibi son sırada kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 6 maç oynandı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında, İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid'in 2-2 berabere kaldığı maçın tamamında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı. Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.
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Filistin bayrakları açan Celtic taraftarı, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları attı.
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Alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-2
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F Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya): 3-0
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Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1
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G Grubu:
Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere): 1-3
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Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1
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H Grubu:
Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz): 1-4
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