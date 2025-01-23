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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG evinde Manchester City'i dağıttı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        PSG evinde Manchester City'i dağıttı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta tamamlanırken bugün 9 maç oynandı. Gecenin sürpriz sonucunu Feyenoord'dan geldi. Hollanda ekibi evinde Bayern Münih'i mağlup etti. Gecenin dev maçında ise PSG evinde Manchester City'i 4-2'lik skorla geçti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 01:13 Güncelleme: 23.01.2025 - 01:13
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        • 1

          LEIPZIG: 2 - SPORTING LİZBON: 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Leipzig, Sporting Lizbon'u konuk etti.

          Red Bull Arena'da oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

          Leipzig'in gollerini 19. dakikada Benjamin Sesko ve 78. Yussuf Poulsen kaydetti. Sporting'in tek golü ise 75. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi.

        • 2

          SHAKHTAR DONETSK:2 - BREST: 0

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Shakhtar Donetsk, Brest'i 2-0'lık skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. galibiyetini aldı ve umutlarını son maça taşıdı.

          Shakhtar'ın gollerini, 18. dakikada Kevin Santos ve 37. dakikada penaltıdan Georgiy Sudakov kaydetti.

        • 3

          REAL MADRID: 5 - SALZBURG: 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid, sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki maçta kazanan 5-1 ile İspanyol devi oldu.

          İspanyol devinde milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Arda Güler, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

        • 4

          SPARTA PRAG: 0 - INTER: 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Inter, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

          epet ARENA'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

          Inter'e galibiyeti getiren golü, 12. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

        • 5

          CELTIC: 1 - YOUNG BOYS: 0

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Celtic ile Young Boys karşı karşıya geldi.

          Celtic Park'ta oynanan maçta Celtic, Young Boys'u 1-0 yendi.

          Maçın tek golü 86. dakikada Loris Benito'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

        • 6

          FEYENOORD: 2 - BAYERN MUNIH: 0

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Feyenoord ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

          Feyenoord Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord, Bayern Münih'i 3-0 yendi.

          Feyenoord'un gollerini 21. ve 45+9. dakikalarda Santiago Gimenez kaydetti.

        • 7

          MILAN: 1 - GIRONA: 0

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Milan, Girona'yı konuk etti.

          Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

          Milan'a galibiyeti getiren golü, 37. dakikada Rafael Leao kaydetti.

        • 8

          PSG: 4 - MANCHESTER CITY: 2

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki maçın özellikle ikinci yarısı nefes kesti ve kazanan 4-2 ile PSG oldu.

          Manchester City, ikinci yarıya hızlı başladı. İngiliz ekibi, 50'de Jack Grealish ve 53. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-0'ı buldu.

          Paris Saint-Germain de Manchester City'ye aynı hızda cevap verdi. Fransız temsilcisinde Ousmane Dembele, 56. dakikada farkı bire indirdi. PSG'de Bradley Barcola, 60'da attığı golle skoru 2-2 yaptı.

          Paris Saint-Germain 78'de Joao Neves'in attığı golle geri dönüşe imza attı ve Manchester City karşısında 3-2 öne geçti. Fransız ekibi, Gonçalo Ramos'un 90+4'te attığı golle Manchester City'yi 4-2 yendi.

        • 9

          ARSENAL: 3 - DINAMO ZAGREB: 0

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

          Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Declan Rice, 66. dakikada Kai Havertz ve 90. dakikada Martin Odegaard attı.

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