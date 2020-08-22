PSG, Devler Ligi'nde ilk peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Bayern Münih ile karşılaşacak Paris Saint-Germain (PSG),final yolunda yalnızca bir mağlubiyet aldı.
Fransız temsilcisi PSG, grup aşamasından itibaren çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Başkent ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.
Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, A Grubu'nda Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla mücadele etti.
Grup maçlarında sadece Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybeden PSG, bu maç dışında grup aşamasında kalesinde gol görmedi. Galatasaray ve Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Paris temsilcisi, gruptan 16 puanla lider çıktı.
Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla eşleşen PSG, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybederek final yolundaki tek mağlubiyetini alırken, rövanşta rakibini 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Koronavirüs salgını nedeniyle çeyrek finalden itibaren Portekiz'in başkenti Lizbon'da özel bir formatla oynanan turnuvada PSG'nin rakibi İtalya'nın Atalanta takımı oldu.
Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden rakibini son dakikalarda art arda bulduğu iki golle eleyen PSG, 25 yıl sonra ilk kez yarı final bileti aldı.
Yarı finalde Alman ekibi Leipzig'i 3-0'lık skorla geçen PSG, tarihinde ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.
Mbappe ve Icardi'den 10 gol
Fransız ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Kylian Mbappe ve Mauro Icardi oldu.
Mbappe ve Icardi, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 5'er kez havalandırırken, Brezilyalı yıldız Neymar ile Arjantinli Angel Di Maria üçer golle takımının skor yüküne önemli katkıda bulundu.
110 maç sonra gelen final
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluklara ambargo koyan ancak Avrupa kulvarında istediği başarıyı yakalayamayan PSG, 110 maç sonra Kupa 1'de finale yükselmeyi başardı.
PSG, 1971-2006 yıllarında 90 maç sonra finale çıkan Arsenal'ın bu alandaki rekorunu kırmış oldu.
Finalde boy gösteren 5. Fransız takımı
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan 5. Fransız takımı olacak.
En son 2003-2004 sezonunda Monaco'nun final oynadığı Kupa 1'de daha önce Reims, St. Etienne ve Olympique Marsilya final görmüştü.
Bu finallerden sadece 1992-93 sezonunda Olympique Marsilya, Milan'ı 1-0 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.
Final yolu
PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tur
|Maç
|Sonuçlar
|A Grubu
|PSG-Galatasaray
|5-0, 1-0
|A Grubu
|PSG-Real Madrid
|2-2, 3-0
|A Grubu
|PSG-Club Brugge
|1-0, 5-0
|Son 16
|PSG-Borussia Dortmund
|1-2, 2-0
|Çeyrek final
|PSG-Atalanta
|2-1
|Yarı final
|PSG-Leipzig
|3-0
Kadrosu
PSG'nin Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci:
|No.
|Adı
|O
|G
|1
Keylor Navas
|8
|0
|16
|Sergio Rico
|3
|0
|30
|Marcin Bulka
|0
|0
Savunma:
|No.
|Adı
|O
|G
|2
|Thiago Silva
|8
|0
|3
|Presnel Kimpembe
|9
|0
|4
|Thilo Kehrer
|4
|0
|5
|Marquinhos
|10
|2
|14
|Juan Bernat
|9
|2
|20
|Layvin Kurzawa
|3
|0
|22
|Abdou Diallo
|3
|0
|25
|Mitchel Bakker
|0
|0
|31
|Colin Dagba
|1
|0
|32
|Timothee Pembele
|0
|0
|36
|Loïc Mbe Soh
|0
|0
Orta saha:
|No.
|Adı
|O
|G
|6
|Marco Verratti
|8
|0
|8
|Leandro Paredes
|5
|0
|11
|Ángel Di María
|8
|3
|19
|Pablo Sarabia
|9
|2
|21
|Ander Herrera
|5
|0
|23
|Julian Draxler
|4
|0
|27
|Idrissa Gueye
|7
|0
|34
|Kays Ruiz-Atil
|0
|0
Forvet:
|No.
|Adı
|O
|G
|7
|Kylian Mbappé
|9
|5
|10
|Neymar
|6
|3
|17
|Eric Maxim Choupo-Moting
|5
|1
|18
|Mauro Icardi
|7
|5
Not: O (Oynadığı maç),G (Attığı gol sayısı)
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