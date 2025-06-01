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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG'den tarihi başarı: 4 kupa kazandı! - Futbol Haberleri

        PSG'den tarihi başarı: 4 kupa kazandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanan Paris Saint-Germain, bu sezon mücadele ettiği 4 kulvarda da kupanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 00:47 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:47
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        PSG'den tarihi başarı: 4 kupa kazandı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain, rakibi Inter'i 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

        İspanyol teknik adam Luis Enrique önderliğinde Paris Saint-Germain, bu sezon mücadele ettiği dört kulvarda da şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

        Fransız ekibi bu sezon Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper kupası ve son olarak Şampiyonlar Ligi kupalarını müzesine götürdü.

        Paris Saint Germain, kazandığı Şampiyonlar Ligi kupası ile Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

        Tarihe geçen final PSG'nin!
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