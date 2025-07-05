PSG - Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kritik mücadeleye kısa bir süreke kalırken, PSG - Bayern Münih karşılaşmasının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Karşılaşmayı kazanan takımın yarı finale yükseleceği mücadelede, İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Peki, "PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte TRT 1 canlı izle sayfası...