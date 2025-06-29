PSG: 4 - Inter Miami: 0 | MAÇ SONUCU
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fransız devi PSG, MLS ekibi Inter Miami'yi 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. PSG'ye çeyrek finali getiren golleri Joao Neves (2), Tomas Agustin Aviles (kk) ve Achraf Hakimi attı. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, turnuvaya veda etti.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Lionel Messi'li Inter Miami, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Fransız ekibi, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 6 ve 39. dakikada Joao Neves, 44. dakikada Tomas Agustin Aviles (kendi kalesine) ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi attı.
PSG, çeyrek finalde Flamengo - Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.