PSG: 3 - Reims: 0 | MAÇ SONUCU
Fransa Kupası final maçında PSG ile Reims kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Paris temsilcisi 3-0 kazanarak şampiyon oldu.
Giriş: 25.05.2025 - 00:30 Güncelleme: 25.05.2025 - 00:30
2025 Fransa Kupası finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Reims'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Stade De France'daki maçta Fransız forvet Bradley Barcola 16 ve 19. dakikada attığı gollerle 3 dakika içinde PSG'yi 2-0 öne geçirdi.
Faslı sağ bek Achraf Hakimi, 43. dakikada Paris takımının 3. golünü kaydetti.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan PSG, organizasyonda 15. kez kupaya uzandı.
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