PSG, temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 11. dakikada penaltıdan Neymar kaydetti. Bu sonucun ardından PSG, 6 puanla 2. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Leipzig ise 3. sırada yer aldı. Öte yandan grupta lider Manchester United, Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek 9 puana yükseldi. Temsilcimiz ise 3 puanla son sırada yer aldı.

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