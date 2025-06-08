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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Profesyonel liglerde PFDK fırtınası: Bu sezon cezalar rekor kırdı! - Futbol Haberleri

        Profesyonel liglerde PFDK fırtınası: Bu sezon cezalar rekor kırdı!

        PFDK, 08.08.2024 ve 04.06.2025 tarihi arasında yaptığı 70 toplantıda, futbol disiplin talimatlarına aykırı davranan 139 profesyonel kulübe 183 Milyon 486 Bin 190 TL ceza keserek rekor kırdı. Ligi şampiyon bitiren Galatasaray cezalarda da şampiyon olurken sarı-kırmızılı takıma disiplin talimatına aykırılıktan 67 dosya karşılığında 22 milyon 608 bin 750 TL ceza verildi. PFDK'nın cezalarından teknik direktörler de nasibini aldı. Bu listede en çok ceza, yaptığı açıklamalar ve hareketlerle sürekli tartışılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kesildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 10:40 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:40
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        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 08.08.2024 ve 04.06.2025 tarihi arasında yaptığı 70 toplantıda, futbol disiplin talimatlarına aykırı davranan 139 profesyonel kulübe 183 Milyon 486 Bin 190 TL ceza keserek rekor kırdı.

        Profesyonel liglerde yer alan 139 takımla ilgili, disiplin talimatına aykırı davranmaktan sevk edilen 3 bin 95 dosyayı görüşen kurul üyeleri, kulüplerin Tahkim kuruluna yapmış olduğu itirazlar sonunda düşülen cezaların ardından bin 833 dosyaya toplam 183 milyon 486 bin 190 TL ceza kesti. Bir önceki sezon 136 kulübe kesilen ceza miktarı, 116 milyon 706 bin TL olarak gerçekleşmişti.

        SÜPER LİG ŞAMPİYONU, CEZADA DA LİDER!

        Süper Lig’de yer alan 19 takım 777 disiplin sevkinden 460 kez olmak üzere toplam, 123 milyon 563 bin TL ceza ödemeye mahkum oldu. Ligi şampiyon bitiren Galatasaray cezalarda da şampiyon olurken sarı-kırmızılı takıma disiplin talimatına aykırılıktan 67 dosya karşılığında 22 milyon 608 bin 750 TL ceza verildi. İkinci sırayı 60 sevk karşılığında 21 milyon 361 bin 500 TL ceza yiyen Fenerbahçe yer aldı. 776 bin 500 TL ceza alan Başakşehir ise en az ceza alan kulüp oldu.

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        BAŞKANLARDA ADALI İLK SIRADA

        PFDK, cezalarda kulüp başkanlarına da acımadı, tüm liglerde 35 kulüp başkanına 11 milyon 26 bin 150 TL ceza kesti. 10 Süper Lig Kulüp başkanına ise 8 Milyon 219 Bin 500 TL ceza kesildi. Süper Lig’de Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sezon boyunca aldığı 3 milyon 300 bin TL cezayla ilk sırayı alırken, ikinci sırada ise 1 milyon 215 bin TL ceza ödeyen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan yer aldı.

        Sinan Boztepe (Antalyaspor) 918 bin TL, Göksel Gümüşdağ (Başakşehir) 750 bin TL, İbrahim Turgut (Rizespor) 750 bin TL, Dursun Aydın Özbek (Galatasaray) 360 bin TL, Yıldırım Ali Koç (Fenerbahçe) 168 bin TL, Memik Yılmaz (Gaziantep FK) 200 bin TL, Nurettin Açıkalın (Kayserispor) 58 bin 500 TL ve İdareci gözüken Murat Sancak’a (Adana Demirspor) ise 500 bin TL ceza kesildi.

        MOURINHO, BURUK’U GEÇTİ!

        PFDK’nın cezalarından teknik direktörler de nasibini aldı. Bu listede en çok ceza, yaptığı açıklamalar ve hareketlerle sürekli tartışılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya kesildi. Portekizli teknik adam kesilen 1 milyon 568 bin TL’lik ceza ile liderliği bırakmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise kesilen 500 bin TL ceza ile ikinci sırada yer aldı.

        DİĞER LİGLERDEKİ CEZALAR

        PFDK, 1’inci Lig, 2’nci Lig ve 3’üncü liglerde yer alan 25 kulübün başkanına ise toplam, 2 milyon 807 Bin TL ceza işlemi uygulandı. 1’inci Lig’de yer alan 20 kulübe 514 sevkten 287 kez işlem yapıldı, 23 milyon 236 bin 650 TL ceza kesildi. 2’nci Lig’de yer alan 36 takıma 575 sevkten 357 defa olmak üzere toplam 12 milyon 261 bin 250 TL ceza verilirken, 3’üncü Lig’de yer alan 64 kulüp, bin 229 kez PFDK’ya sevk edildi. Bu sevklerin karşılığında kesilen ceza ise 13 milyon 503 bin 790 TL oldu.

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        SÜPER LİG’DE HANGİ KULÜP NE KADAR CEZA ALDI?

        1. Galatasaray, 22 milyon 608 bin 750 TL

        2. Fenerbahçe, 21 milyon 361 bin 500 TL

        3. Beşiktaş, 19 milyon 703 bin 500 TL

        4. Trabzonspor, 13 milyon 714 bin 750 TL

        5. Kayserispor, 8 milyon 536 bin 750 TL

        6. Adana Demirspor, 6 milyon 360 bin 500 TL

        7. Göztepe, 5 milyon 32 bin TL

        8. Konyaspor, 4 milyon 934 bin 500 TL

        9. Gaziantep, 3 milyon 102 bin 500 TL

        10. Rizespor, 2 milyon 918 bin 750 TL

        11. Eyüpspor, 2 milyon 524 bin 500 TL

        12. Antalyaspor, 2 milyon 308 bin 500 TL

        13. Samsunspor, 2 milyon 164 bin 500 TL

        14. Kasımpaşa, 2 milyon 130 bin 750 TL

        15. Sivasspor, 1 milyon 996 bin 500 TL

        16. Hatayspor, 1 milyon 257 bin 750 TL

        17. Bodrumspor 1 milyon 204 bin TL

        18. Alanyaspor, 821 bin 500 TL

        19. Başakşehir, 776 bin 500 TL

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