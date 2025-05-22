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        Haberler Gündem Eğitim Profesör veya doçent kadrolarına atamada esneklik düzenlemesi - Haberler

        Devlet üniversitelerinde profesör veya doçent kadrolarına atamada esneklik sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de

        Devlet üniversitelerinde profesör veya doçent kadrolarına atamalarda "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda, asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 3/4'ü aynı ünvan için kullanılabilir" hükmü uygulanmayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:20
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        Profesör veya doçent kadrolarına atamada esneklik düzenlemesi
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        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yeni düzenlemeyle, devlet üniversitelerinde profesör veya doçent kadrolarına atamalarda "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda, asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 3/4'ü aynı unvan için kullanılabilir." hükmü uygulanmayacak.

        "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        YÖK'ten alınan bilgiye göre, devlet üniversitelerinde Kurul tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerde profesör ve doçent kadrolarına atamalarda, kadroların 3/4'ünün aynı unvanda olmaması şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

        Böylece ilave profesör veya doçent ihtiyacı bulunan üniversitelerde YÖK kararıyla "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda, asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 3/4'ü aynı unvan için kullanılabilir" hükmü uygulanmayacak.

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